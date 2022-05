Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/05/2022 21:25 | Atualizado 20/05/2022 21:27

Rio - Apesar da mobilização do Flamengo para buscar mais uma vitória neste sábado (21), às 16h30, contra o Goiás, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o comentarista Osvaldo Pascoal, da "ESPN", criticou a omissão dos dirigentes rubro-negros após o atrito entre o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves. Durante o programa "ESPN FC", nesta sexta-feira, o jornalista citou o principal problema do clube carioca.

"O problema é que no Flamengo está faltando comando, onde está o Marcos Braz? Para tomar as rédeas e dar um basta nessas polêmicas que estão acontecendo, a diretoria do Flamengo não se manifesta, não está tendo pulso firme. Na linguagem do futebol, o que está acontecendo com o Paulo Sousa chama-se fritura", afirmou o comentarista no 'ESPN FC'.



"Os dirigentes prometeram falar após a partida contra o Goiás, sem dúvidas contam com a vitória para o clima estar um pouco mais ameno. Eu também acho que o Flamengo tem totais condições de vencer esse jogo, mas um resultado diferente disso pode tornar o ambiente ainda mais turbulento", completou.