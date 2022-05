Conmebol abre processo contra o Flamengo por série de infrações no duelo com a Universidad Católica - Staff Images / CONMEBOL

Publicado 20/05/2022 18:36 | Atualizado 20/05/2022 18:41

Rio - A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Flamengo nesta sexta-feira (20), por conta de diversas atitudes cometidas pelo clube e por sua torcida no duelo contra a Universidad Católica, na última terça-feira (17). Entre as ações, estão: explosão de bombas no Setor Norte durante a partida, atraso no início da coletiva de imprensa, ausência de uso de coletes por dois atletas, e ausência do anúncio das escalações no telão do estádio. A informação é do jornalista Renan Moura.

As explosões de bombas são comuns no estádio do Maracanã. Em diversas partidas da equipe, é possível escutar os altos sons em todos os setores. No entanto, o Flamengo costuma orientar seus torcedores através do telão do estádio, dizendo que o clube pode ser punido por causa de bombas e sinalizadores. Porém, o anúncio quase nunca é efetivo, e o problema se repete constantemente.

A coletiva de imprensa do técnico Paulo Sousa teve início às 00h22 (horário de Brasília), de quarta-feira (18). Conforme apurou a reportagem do Jornal O Dia, os atletas e a comissão técnica do Rubro-Negro realizaram o tradicional jantar antes da coletiva do treinador português com o capitão Everton Ribeiro. Em tempos normais, o jantar (ou almoço, dependendo do horário da partida) ocorre sempre após a coletiva de imprensa.

Após serem substituidos, dois atletas do Flamengo acabaram não pondo os coletes, que são obrigatórios para todos os jogadores que não estão em campo. O atacante Gabriel Barbosa e o volante Andreas Pereira saíram de campo e se direcionaram para o banco, onde ficaram sem o item obrigatório pelas diretrizes da Conmebol.

Além disso, diferentemente do habitual, o Flamengo não anunciou a escalação dos atletas nos telões do estádio, o que também não é permitido segundo as regras da entidade.

No entanto, embora haja um grande número de infrações, a tendência é de que o Flamengo não tenha problemas em relação ao mando de campo, nem a possibilidade de jogar com portões fechados. Ao que tudo indica, o clube deverá apenas ser multado pela entidade.

Agora, o Flamengo vira a chave e mantém o seu foco para o duelo contra o Goiás, neste sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.