Pedro comemora seu gol sobre a Universidad Católica, do Chile - Staff Images / CONMEBOL

Pedro comemora seu gol sobre a Universidad Católica, do ChileStaff Images / CONMEBOL

Publicado 20/05/2022 17:01

Rio - A Conmebol publicou, no começo da tarde desta sexta-feira (20), uma votação para definir qual foi o gol mais bonito da quinta rodada da Copa Libertadores da América. Entre os concorrentes está Pedro, atacante do Flamengo, que marcou o terceiro gol na vitória do Rubro-Negro sobre a Universidad Católica, do Chile, na última terça-feira (17).

Além de Pedro, outros três jogadores também fizeram golaços e estão na disputa: Gustavo Del Prete, do Estudiantes, da Argentina, Tomás Cuello, do Athletico-PR e Savinho, do Atlético-MG.

Confira a publicação da entidade e os gols que estão na disputa:

Hora de elegir el gol @qatarairways de la semana en la CONMEBOL #Libertadores!



Pedro (@Flamengo)

Gustavo Del Prete (@EdelpOficial)

Tomás Cuello (@AthleticoPR)

Savinho (@Atletico)#GloriaEterna pic.twitter.com/zsGn9MVvZ1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 20, 2022 Este foi o segundo gol de Pedro na Copa Libertadores da América. Antes, o atacante havia marcado o segundo gol do Flamengo no empate em 2 a 2 com o Talleres, da Argentina, no dia quatro de maio, no Estádio Mario Alberto Kempes. Este foi o segundo gol de Pedro na Copa Libertadores da América. Antes, o atacante havia marcado o segundo gol do Flamengo no empate em 2 a 2 com o Talleres, da Argentina, no dia quatro de maio, no Estádio Mario Alberto Kempes.

Já classificado como líder do grupo H, o Flamengo cumpre tabela na próxima terça-feira (24), contra o Sporting Cristal, do Peru, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. No entanto, o clube terá outro desafio antes do duelo pela Libertadores. Neste sábado (21), o Rubro-Negro enfrentará o Goiás, às 16h30, também no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.