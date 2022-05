Jorge Jesus viveu ano mágico pelo Flamengo em 2019 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/05/2022 12:13

Mesmo com a imprensa portuguesa cravando a ida de Jorge Jesus ao Fenerbahçe, da Turquia, o técnico ainda quer aguardar até o mês de junho para decidir seu futuro. De acordo com o 'GE', a equipe europeia está em pauta, mas o ex-comandante do Flamengo espera para avaliar projetos que o seduzam.

Ainda de acordo com a publicação, Jorge Jesus teve uma reunião com o presidente do Fenerbahçe na última sexta-feira, mas indicou que só dará uma resposta definitiva no próximo mês.

O treinador, que deixou o Benfica no fim de 2021, não topou levar a família para conhecer a Turquia em um período de férias. No carnaval, o português veio ao Rio de Janeiro e sua passagem gerou polêmica na Gávea.

Segundo o jornal português 'Record', o Fenerbahçe já acertado toda a papelada e proposto um salário anual no valor de 7 milhões de euros (R$ 36 milhões) por duas temporadas.