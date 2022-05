Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador - Neto

Publicado 21/05/2022 17:19

Rio - A informação do repórter Eric Faria, da TV Globo, de que o técnico do Flamengo, Paulo Sousa, "encomendou" uma pergunta sobre Diego Alves segue dando o que falar. Mesmo após ele ter se retratado, o apresentador Neto criticou o episódio e defendeu o jornalista que fez a pergunta sobre o goleiro.

“O Eric Faria fala no SporTV que a pergunta foi encomendada. O que é pergunta encomendada para você que está aí? O Fred fez uma baita pergunta e aí ele diz que a pergunta foi encomendada. Primeiro, ele arrebenta com o menino, arrebenta com o Paulo Sousa e depois vem pedir desculpa? Ah legal, né?! Por sinal, é o repórter que cobre a seleção brasileira", disse Neto.

“Não teve pergunta encomendada, o menino foi fera pra caramba. Quem errou foi o seu Eric Faria, que já pediu desculpa, mas deixou que a credibilidade do menino fosse exposta”, completou.