Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/05/2022 16:03

Carlos Carvalhal Reprodução Rio - Um dos favoritos para assumir o comando do Flamengo no início desta temporada, o técnico português Carlos Carvalhal revelou o motivo de não ter fechado com o time carioca. Em entrevista ao jornal "A Bola", o treinador afirmou que o Rubro-Negro, apesar de ter ido a Portugal para negociar, não estava disposto a pagar sua multa rescisória junto ao Braga.

"Flamengo veio a Portugal, mas não havia disposição de pagar, no Brasil não há essa cultura. Percebi cedo que não iria evoluir. Depois apareceu o Atlético-MG, algo real, mas em função do compromisso que tinha com Braga nem balancei", disse Carvalhal.

Apesar de ter recusado os dois times brasileiros, o treinador não descarta trabalhar no país em breve.

"É possível que possa ir para o Brasil no futuro, sinto crédito dos torcedores e de vários clubes que me procuraram. Tenho uma imagem positiva no país e há alguma expectativa em relação ao que poderia fazer lá. Não faço bluff, sinceramente não sei qual o meu próximo passo", afirmou o treinador, que deixará o Braga ao fim da temporada.