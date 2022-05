Flamengo X Goias - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/05/2022 18:49

Rio - A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Goiás, na tarde deste sábado, no Maracanã, não foi suficiente para acalmar os ânimos da torcida rubro-negra. Antes mesmo do apito final, houve xingamentos contra o vice de futebol, Marcos Braz. Ao fim da partida, foi a vez do presidente Rodolfo Landim ser hostilizado.

"Ei, Landim, vai tomar no c...", gritaram os torcedores do Flamengo a plenos pulmões no Maracanã.

Além dos protestos contra a diretoria, houve também um grande coro pedindo a volta de Jorge Jesus. Os torcedores puxaram o grito "Olê, olê, olê, olê, Mister, Mister", que ficou marcado em 2019, durante a passagem do português.

Em meio ao clima tenso, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, no Maracanã. O Rubro-Negro já garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.