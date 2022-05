Flamengo x Goias-GO - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto: Marcelo Cortes Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Goias-GO - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto: Marcelo Cortes Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/05/2022 18:28 | Atualizado 21/05/2022 18:29

Rio - Com mais de 51 mil torcedores presentes no Maracanã, o Flamengo venceu o Goiás por 1 a 0, e chegou aos nove pontos, fugindo da zona de rebaixamento e indo para a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Pedro, surpresa na escalação, foi o autor do único gol da partida, após bela jogada de Gabigol e cruzamento certeiro de Matheuzinho. Agora, o Rubro-Negro volta sua preparação para o duelo contra o Sporting Cristal, na terça-feira (24), pela Libertadores.

O Flamengo começou tendo total domínio da partida, pressionando bastante a meta defendida pelo goleiro Tadeu. Aos 16 minutos, Gabriel Barbosa deu um lançamento espetacular para Matheuzinho na ponta direita. O camisa 34 levantou a cabeça e cruzou na medida para Pedro, que se posicionou dentro da pequena área e pode empurrar pro fundo da rede, abrindo o placar para o Rubro-Negro.

A equipe de Paulo Sousa ainda conseguiu aumentar o placar pouco tempo depois, aos 21 minutos. Arrascaeta cruzou para Bruno Henrique, que ajeitou para Pablo poder cabecear para o gol. No entanto, o árbitro Braúlio da Silva Machado acabou pegando uma falta do camisa 30 do Flamengo, em cima de Tadeu, goleiro do Goiás.

A melhor chance do Clube Esmeraldino na primeira etapa saiu aos 29 minutos. Danilo Barcelos avançou bem e encontrou Pedro Raul, sozinho, dentro da grande área do Flamengo. No entanto, o camisa 11 acabou pegando mal na bola, e não trouxe tanto perigo para o gol defendido por Hugo Souza.

Na segunda etapa, o Goiás começou a subir suas linhas defensivas, e aparecer mais pro jogo. No entanto, o Clube Esmeradino seguiu encontrando grandes dificudades para finalizar no gol do Flamengo. Nos ataques da equipe do Centro-Oeste do país, grande parte das jogadas ofensivas eram com Apodi, na ponta direita, que teve uma grande batalha com Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Rubro-Negro.

Visando preservas seus atletas, o técnico Paulo Sousa optou por tirar os jogadores que mais se desgastaram em campo. Aos 28 minutos, Everton Ribeiro saiu para a entrada do belga Andreas Pereira. Pouco tempo depois, aos 34, a dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa também deixou o campo, para a entrada de Lázaro e João Gomes.

Aos 45 minutos, o Goiás teve a melhor chance da partida. Nicolas lançou para Apodi, que conseguiu passar nas costas de Ayrton Lucas, e sair cara a cara com o goleiro Hugo Souza. No entanto, o camisa 22 pegou muito embaixo e acabou chutando para cima do gol, trazendo alívio aos torcedores Rubro-Negros.

No final da partida, aos 47, De Arrascaeta saiu de campo muito aplaudido pelos torcedores presentes no estádio. Para a sua vaga, o técnico Paulo Sousa chamou Thiago Maia. Com isso, o Flamengo terminou a partida com quatro volantes em campo: Willian Arão, Andreas Pereira, João Gomes e o próprio Thiago Maia.

Mesmo com a vitória, grande parte dos torcedores presentes no Maracanã vaiaram a equipe no final da partida.



Como dito anteriormente, o Flamengo agora se prepara para o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, na próxima terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela sexta, e última, rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.