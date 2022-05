Gerson, ex-Flamengo - Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Publicado 21/05/2022 21:37

Rio - A conquista da vaga na Champions League pelo Olympique de Marselha neste sábado, com uma vitória de 4 a 0 sobre o Strasbourg, terá boas consequências para o Flamengo. Por conta da classificação, o time carioca receberá um bônus de 5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões) pela venda do meia Gerson.

Gerson foi vendido pelo Flamengo ao Olympique em junho do ano passado. Com o bônus, a negociação pelo ídolo rubro-negro chegará a um total de 30 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões). Vale lembrar que o Flamengo manteve de 20 a 25% em uma futura venda, dependendo do valor.

A vaga no principal torneio da Europa teve participação fundamental de Gerson. O meia marcou dois dos quatro gols na vitória sobre o Strasbourg.