Rodrigo Caio atuou mais uma vez durante 90 minutos - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/05/2022 20:51

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, o zagueiro Rodrigo Caio comentou sobre as polêmicas que vêm acontecendo no clube ao longo da semana. Após a vitória contra o Goiás, neste sábado, no Maracanã, o defensor, sem citar diretamente o atrito entre Diego Alves e Paulo Sousa, ressaltou a importância do elenco superar os ocorridos pelo bem do clube.

"Somos homens, tudo que a gente tem que resolver é lá dentro, conversando, para o bem do Flamengo, e isso é o mais importante. O mister sabe que temos um grupo onde há jogadores com opiniões fortes, sempre sendo leal olho no olho para que a gente possa sempre pensar no bem do Flamengo", disse Rodrigo ao Premiere.

O camisa 3, que tem sofrido com lesões nos últimos meses, comemorou o fato de ter atuado durante 90 minutos mais uma vez.

"Feliz por jogar 90 minutos mais uma vez. Venho falando com o mister, tendo esse equilíbrio de estar em campo, saudável. Muito feliz de poder jogar novamente e me sentir bem. Vamos debatendo qual decisão a cada jogo", afirmou.

Após a vitória contra o Goiás, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30. O Rubro-Negro encara o Sporting Cristal, pela Libertadores, no Maracanã.