Ivan Cavaleiro, do Fulham, assistiu ao duelo entre Flamengo e Goiás no MaracanãReprodução

Publicado 22/05/2022 14:03

Rio - Mais de 51 mil torcedores estiveram no Maracanã no último sábado (21), para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Goiás, por um a zero. Entre os presentes, um torcedor inusitado esteve no Setor Norte do estádio para assistir a partida. O atacante português Ivan Cavaleiro, do Fulham, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando sua presença no Templo do Futebol. Confira:

Ivan Cavaleiro, atacante português do Fulham, no meio da torcida do Flamengo, no Maracanã, assistindo ao jogo contra o Goiás.



Reprodução pic.twitter.com/kZ3wnupejr — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 22, 2022

Vale lembrar que Cavaleiro tem como seu companheiro de equipe o atacante Rodrigo Muniz, cria da base do Flamengo, que se transferiu ao clube inglês em agosto do ano passado.

Mesmo com a vitória sobre o Clube Esmeraldino, a torcida do Flamengo presente no Maracanã não gostou da atuação da equipe, que recebeu muitas vaias no final da partida.

Agora, o Flamengo vira a chave e se concentra para o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, na próxima terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), também no Maracanã, em partida válida pela sexta, e última, rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.