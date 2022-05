CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 22/05/2022 11:00

Seguindo seu planejamento pela captação de jovens talentos para as categorias de base, visando retorno financeiro e técnico, o Flamengo acertou a contratação do volante colombiano César Cantillo. A informação é do canal 'FlaZoeiro'.

Nascido em 2004, o jogador de 18 anos vestia a camisa do Milionários Fútbol Club, time colombiano. Anteriormente, já havia passado pelo PSD Panteras-COL. De acordo com as informações, o jovem também atua como zagueiro.

A promessa, inclusive, já ocupava o terreno rubro-negro nos últimos dias, quando assistiu a partida entre Flamengo e Universidad Católica-CHI, pela Libertadores: "Quando me falaram Flamengo, eu imediatamente tomei a decisão, não perguntei quais outros clubes estavam interessados em mim", concluiu César.