Flamengo x Goias-GO - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto: Marcelo Cortes Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Goias-GO - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto: Marcelo Cortes Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/05/2022 14:03

Rio - O Flamengo voltou a ganhar no Brasileirão após quatro rodadas, mas ainda não convenceu sua torcida. Em entrevista à Fla TV, o atacante Pedro minimizou o placar magro na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no último sábado, no Maracanã, e ressaltou que o mais importante era somar os três pontos.

"Gloria a Deus por mais um gol, ajudar a equipe. Foi um jogo muito truncado, contra um time formando uma linha de cinco atrás, não é fácil infiltrar. O mais importante foi ganhar os três pontos, para voltar a vencer no Brasileirão e subir na tabela", afirmou Pedro.

Pedro foi o autor do único gol da partida. O atacante também foi decisivo nos jogos contra Altos-PI e Talleres-ARG, o que confirma sua boa fase após enfrentar uma seca de gols.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Sporting Cristal, no Maracanã. Será o último jogo da fase de grupos do torneio e o Rubro-Negro já entra em campo classificado para as oitavas de final.