Vitinho treinando neste domingo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 22/05/2022 17:01

Rio - Após quase dois meses fora, o atacante Vitinho, do Flamengo, voltou a treinar junto do grupo, neste domingo (22). O atleta vem se recuperando de uma lesão na região posterior da coxa direita, sofrida no dia 30 de março, logo após o duelo contra o Fluminense, pela ida da final do Campeonato Carioca.

Ao que tudo indica, o jogador deve ser relacionado para o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, na próxima terça-feira (24), no Maracanã.

O retorno do atacante é de extrema importância para o técnico Paulo Sousa. Isto porque, De Arrascaeta desfalcará o Rubro-Negro entre os dias 29 de maio e 12 de junho, por ter sido convocado para a sua seleção. Com isso, Vitinho possui grandes chances de entrar na equipe titular do Flamengo.

Com o retorno do camisa 11, o Flamengo conta agora com seis atletas no Departamento Médico. São eles: os goleiros Diego Alves (pubalgia) e Santos (lesão na coxa), os zagueiros Fabrício Bruno (recuperação cirúrgica) e Gustavo Henrique (transição), o lateral-esquerdo Filipe Luís (lesão na panturrilha) e o meia-atacante Matheus França (recuperação cirúrgica).

Como dito anteriormente, o Flamengo segue na preparação para o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, na próxiam terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto será válido pela sexta, e última, rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.