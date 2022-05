Thiago Mendes - Divulgação/Lyon

Publicado 23/05/2022 16:34

Rio - Com a chegada da próxima janela de transferências, a diretoria do Flamengo começa a montar seus planos para reforçar seu elenco. Além do chileno Arturo Vidal , outro volante vindo da Europa está no radar do Rubro-Negro. Trata-se do brasileiro Thiago Mendes, do Lyon, que vem perdendo espaço em sua equipe, e deve ser negociado.