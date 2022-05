Nanda Marques, musa do Flamengo - Reprodução

Nanda Marques, musa do FlamengoReprodução

Publicado 23/05/2022 11:16 | Atualizado 23/05/2022 11:18

Rio - A musa do Flamengo, Nanda Marques, vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Atriz das pegadinhas do João Kleber, a bela tem um corpaço de fazer inveja. Ao abordar a sua beleza, ela afirmou que não acredita em dietas milagrosas.

fotogaleria

"Sempre fui apaixonada por estética, porém com muito medo de ficar "emplastificada", e com a Dr. Sarita me senti muito segura em fazer procedimentos no rosto.. EX: botox e procedimentos no corpo também como enzimas. Ela cria um protocolo específico para cada pessoa me dando o resultado de naturalidade.. que é o que eu gosto!", afirmou.

Além disso, Nanda revelou que também gosta de massagens para poder fazer liberação muscular. "Pois o treino é muito pesado para manter o físico", disse. O profissional responsável por atender Nanda é Leonardo Vinicius. "É o melhor da região da Costa Verde", elogiou a musa.