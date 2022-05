Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Venê Casagrande

Publicado 24/05/2022 16:40

Rio - Nos últimos tempos, o Flamengo vem sendo sempre bastante ativo no mercado da bola. Mesmo com a janela de transferências fechada, a diretoria do Rubro-Negro já possui alguns jogadores no alvo, como o volante Thiago Mendes, do Lyon. Outro nome que interessou aos dirigentes do clube foi o do zagueiro Marlon Santos, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O defensor, inclusive, revelou ter recebido uma proposta do Clube da Gávea.

"Assim que eu cheguei da guerra, três times brasileiros fizeram consulta com o meu empresário, logo de primeira, que foram Internacional, Atlético-MG e Flamengo. Depois de um tempo, apareceu o Fluminense, o Sporting (POR), mas estou treinando, mantendo a forma, até pra quando me reapresentar para a pré-temporada, não estar mal fisicamente", comentou o zagueiro, antes de completar:

"Por estar voltando de uma guerra, eu optei em ficar mais próximo da família. Fiquei seis anos sem esse convívio próximo e então, hoje em dia, eu estou aproveitando cada segundo com eles como sem fosse o último", disse o defensor em entrevista ao "Fora de Jogo Podcast".

No momento, o Flamengo conta com sete zagueiros em seu elenco principal. São eles: Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Pablo e Cleiton. Além disso, dois zagueiros estarão de volta ao clube neste ano: Matheus Thuler que estava emprestado ao Montpellier, da França, chega em julho ao clube. Além dele, Gabriel Noga possui contrato de empréstimo com o Atlético-GO apenas até o começo de dezembro, e deve retornar ao Clube da Gávea.

Cria da base do Fluminense, Marlon chegou a defender o Barcelona, da Espanha, em 2016 e 2017, até ser emprestado para o Nice, da França. Depois, o zagueiro foi para o Sassuolo, da Itália, onde ficou por três temporadas, até se transferir para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.