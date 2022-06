Lázaro marcou o terceiro gol do Flamengo na vitória sobre a Universidad Católica - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 01/06/2022 15:41

Rio - Visando rejuvenescer o seu elenco profissional, o Flamengo planeja renovar o contrato com dois jovens jogadores que vem se destacando nos últimos tempos. Trata-se dos atacantes Lázaro, de 20 anos, e Victor Hugo, de 18 anos. As informações são do portal "Torcedores.com".

Lázaro subiu ao elenco principal em 2020, com Domenec Torrent. O jogador fez sua estreia no empate em um a um contra o Palmeiras, jogo que ficou marcado pelas múltiplas ausências de atletas profissionais do Rubro-Negro, por conta da Covid-19. Na ocasião, o atacante entrou aos 34 minutos do segundo tempo, na vaga de Lincoln, que hoje defende o Vissel Kobe, do Japão.

Já Victor Hugo foi uma aposta do técnico Paulo Sousa, e chegou ao elenco principal neste ano. O jogador vem sendo constantemente elogiado pela comissão técnica do clube, e ganhando cada vez mais minutos. O jovem, inclusive, marcou seu primeiro gol profissional no duelo contra o Altos-PI, no dia 11 de maio.

João Gomes, outro jovem que vem tendo bastante destaque no Flamengo, também deve receber ofertas para aumentar seu vínculo com o clube. No entanto, o jogador despertou o interesse do Atlético de Madrid, na Espanha, o que pode dificultar as negociações com o Rubr-Negro.