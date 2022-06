Diplomatas estrangeiros elegeram o Flamengo como o melhor time do Brasil - Divulgação/TSE

Diplomatas estrangeiros elegeram o Flamengo como o melhor time do BrasilDivulgação/TSE

Publicado 01/06/2022 15:10

Rio - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) organizou, na noite da última terça-feira (31), um evento com a presença de 57 diplomatas estrangeiros para explicar sobre o funcionamento da urna eletrônica, tendo em vista a proximidade das eleições. Com isso, foi organizada uma eleição simulada, sobre qual seria o melhor time do Brasil. Após votação de todos os diplomatas, o Flamengo foi eleito o vencedor.

O Rubro-Negro recebeu 21 dos 57 votos registrados, ou seja, garantindo uma vitória com 36,84% dos votos válidos. No entanto, como o clube não obteve maioria absoluta dos votos (ou seja, mais de 50%), o resultado indicaria um segundo turno da eleição.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo brincaram com a situação. Confira:

TEM Q RESPEITAR O GIGANTE!!!!! FLAMENGO PRA PRESIDENTEEE — VETÊZIN (@FcVlTINH0) June 1, 2022