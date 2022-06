Vitinho em treino pelo Flamengo nesta sexta-feira, no Ninho - Foto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 01/06/2022 10:33

Rio - De volta ao Flamengo após quase dois meses no clássico contra o Fluminense, o atacante Vitinho está perto de renovar o seu contrato com o clube carioca. As duas partes encaminharam um acordo e assinatura do novo vínculo deverá acontecer em breve.

Vitinho chegou ao Flamengo em 2018, como um reforço de peso, e embora nunca tenha se firmado como titular da equipe carioca é visto como um atleta de valor para o elenco rubro-negro. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 13 jogos, não fez nenhum gol e deu quatro assistências.

Sem poder contar com Arrascaeta, que irá servir a seleção uruguaia nos próximos jogos, a tendência é que Vitinho ganhe oportunidades na equipe titular de Paulo Sousa nos compromissos que o Flamengo terá pelo Brasileirão.

O contrato de Vitinho com o Flamengo vai até o fim do ano. Caso não cheguem a um acordo, o atacante poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do fim deste mês.