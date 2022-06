Everton Cebolinha - Divulgação / Benfica

Publicado 02/06/2022 11:06

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Flamengo decidiu intensificar novamente a procura pelo atacante Everton Cebolinha, do Benfica. No entanto, para conseguir a contratação do ex-jogador do Grêmio, o Rubro-Negro terá que superar algumas questões envolvendo o clube português e também a visão atual que o jogador tem sobre um retorno ao Brasil. As informações são do portal "UOL".

Segundo o site, Cebolinha não estaria muito animado em retornar ao Brasil. Na lista de transferências do Benfica, o atacante acredita que voltar ao país pode encerrar sua trajetória no futebol europeu. Com 26 anos, Everton acredita que seria melhor permanecer no continente e tentar vencer em outro clube. Para convencê-lo o Flamengo aborda a estratégia de apontar para jogadores que tiveram passagens positivas pelo clube carioca e retornaram ao futebol europeu como: Gerson, Pablo Marí e Rafinha, todos campeões da Libertadores em 2019.

Além da questão envolvendo o projeto de carreira do ex-jogador do Grêmio, o Flamengo terá que aparar velhas rusgas com o atual clube de Everton. A relação entre as partes não é das mais amenas desde os episódios envolvendo Jorge Jesus. O treinador deixou o Rubro-Negro para assumir o Benfica e posteriormente em crise no clube lusitano, acabou se encontrando com dirigentes do Flamengo que estavam na Europa em busca de um novo treinador. Apesar destas questões, o portal "UOL" afirma que o Rubro-Negro acredita que isso não deverá atrapalhar as negociações.

Para contratar Everton, o Benfica investiu 20 milhões de euros, cerca de R$ 127 milhões na cotação da época. Logo, o clube carioca já sabe que terá que desembolsar um valor considerável, visto que os Encarnados vão querer recuperar parte do valor investido.

Mesmo assim, o Flamengo tem o tempo como aliado. A janela de transferências abre no dia 18 de julho e seu fechamento está previsto para 15 de agosto. Por isso, os próximos reforços chegarão apenas perto da data das quartas de final da Libertadores.