Rio - Após dois dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT Ninho do Urubu nesta quarta-feira (01), visando a preparação para o duelo com o Fortaleza, no próximo domingo (5), no Maracanã. No treinamento, o técnico Paulo Sousa pôde contar com o reforço do goleiro Diego Alves, que se recuperou de uma pubalgia e voltou a treinar com o grupo. Com isso, a tendência é de que o goleiro seja relacionado para o próximo confronto.

No entanto, mesmo com o retorno de Diego Alves, a tendência é de que Hugo Souza permaneça na equipe titular do Rubro-Negro. O jovem goleiro tem o apoio de Paulo Sousa e do preparador de goleiros Paulo Grilo, e, após atuação espetacular contra o Fluminense, não deve perder seu posto para o ex-jogador do Valência.

Com a volta de Diego Alves, o Flamengo passa a ter apenas quatro jogadores no Departamento Médico. São eles: Fabrício Bruno, se recuperando de cirurgia no pé, Gustavo Henrique, em processo de reequilíbrio muscular, Matheus França, que sofreu uma fratura na tíbia e está em recuperação cirúrgica, e Santos, em fase final de tratamento de estiramento grau dois na coxa.

Com Diego Alves no banco de reservas, o Flamengo enfrentará o Fortaleza, no próximo domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.