Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 02/06/2022 15:32

Rio - Atento no contrato de Rodrigo Caio, que termina ao fim da próxima temporada, o Flamengo já está trabalhando para ampliar o vínculo com o atleta. Segundo o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no Youtube, a direção rubro-negra já teria se reunido com representantes do zagueiro e pretende sacramentar o acordo nos próximos dias.

Recuperado de lesão recente, Rodrigo Caio se tornou titular da equipe de Paulo Sousa. De acordo com informações de Nicola, o zagueiro não deverá ter nenhuma valorização salarial. O desejo do jogador é de seguir no Rubro-Negro por mais tempo e recuperar o período perdido com lesões.

Rodrigo Caio, de 28 anos, chegou ao Flamengo em 2019 e foi um dos pilares da mágica temporada que o clube carioca viveu naquele ano com títulos do Brasileiro e da Libertadores. Em 2020 e 2021, o zagueiro viveu problemas físicos e acabou jogando menos. Na atual temporada, após cinco meses sem atuar depois de passar por uma operação no joelho, o atleta entrou em campo em cinco partidas, sendo titular em três dos últimos quatro jogos do Flamengo.