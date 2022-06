Tiraram o João Mércio da flatv o moleque como mais carisma lá dentro Daqui a pouco aparece um amigo dos amigos lá. Ficaram as loiras que tem o carisma de uma batedeira e o maluco que debocha da torcida aqui no twitter Impressionante como essa atual diretoria erra TUDO

esperando alguém culpar o Paulo Sousa pela demissão do João Mercio

Certeza q vão colocar algum “amigo “ do Diego Ribas na FlaTv no lugar do João Mercio kkkkkkkkkk