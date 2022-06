Torcida do Flamengo - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 02/06/2022 17:55

Rio - O duelo entre Flamengo e Fortaleza, neste domingo (05), às 16h (de Brasília), no Maracanã, promete ter casa cheia. Até a tarde desta quinta-feira (02), mais de 41 mil ingressos já haviam sido vendidos para a torcida rubro-negra, que segue na tentativa de manter a maior média de público do Campeonato Brasileiro.

Os setores Norte, Oeste e Leste Inferior já estão esgotados. Restam apenas ingressos para os setores Sul, Leste Superior e Maracanã Mais, que conta com serviço de buffet de comidas e bebidas não-alcoólicas.

Confira as informações para a compra de ingressos para o duelo entre Flamengo e Fortaleza:

HORÁRIOS DAS VENDAS E VALORES



30/05 (15h) - Pacotes Maracanã e Brasileirão 2020

30/05 (16h) - Maior do Mundo

30/05 (18h) - Mais Querido

31/05 (10h) - Sempre Contigo

31/05 (14h) - Jogamos Juntos

31/05 (17h) - Onde Estiver

01/06 (10h) - Nação Jr. / Público geral online

02/06 (10h) - Pontos de venda físicos

05/06 (16h) - Encerramento das vendas online



Valores

Norte (ESGOTADO)

- Sócio-torcedor: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Sul

- Sócio-torcedor: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Superior

- Sócio-torcedor: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Inferior (ESGOTADO)

- Sócio-torcedor: R$36,00

- Público Geral: R$90,00 (meia R$45,00)



Oeste Inferior (ESGOTADO)

- Sócio-torcedor: R$36,00

- Público Geral: R$90,00 (meia R$45,00)



Maracanã Mais

- Sócio-torcedor: R$165,00

- Público Geral: R$300,00 (meia R$187,50)



SUL B (VISITANTE)

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Os torcedores que comprarem ingressos pela internet deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca (clique aqui e veja a relação no evento em questão). Já os sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão.



COMPRA E TROCA DE INGRESSOS



Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:



- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver).



OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.



Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Os pontos de troca serão informados em breve, no site flamengo.superingresso.com.br.



FLAMENGO INFORMA



"Os torcedores que transferiram os Pacotes Maracanã e Brasileiro de 2020 para 2022 já estão com os seus ingressos garantidos no carrinho de compras (e carregados no cartão-ingresso, caso possua cartão ativo). Além disso, caso estes possuam convidados, eles também poderão comprar entradas para os seus convidados, de acordo com os horários abaixo.



Informamos que o site do Nação passará por uma manutenção entre 0h e 8h de quarta-feira (01) e, desta forma, pode apresentar instabilidade. Recomendamos que os sócios-torcedores não tentem efetuar a compra neste período."