Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/06/2022 16:28

Rio - O treinador Paulo Sousa vive uma semana de menos pressão após vencer o clássico contra o Fluminense, porém, a sua situação no Flamengo já esteve muito delicada. E mesmo assim, o português não deixou de rejeitar propostas para deixar o Rubro-Negro. De acordo com informações do "LANCENET", a Fiorentina foi um dos clubes que procurou o técnico.

No total, Paulo Sousa soma 30 jogos no comando do Flamengo, com 19 vitórias, sete empates e quatro derrotas. No entanto, as derrotas para o Atlético-MG, na final da Supercopa do Brasil, e para o Fluminense, na decisão do Carioca, acabaram fazendo a pressão sobre o técnico crescer.

Para acertar com o Flamengo, o treinador português abriu mão de dirigir a seleção da Polônia na Copa do Mundo deste ano no Catar. Paulo Sousa tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem.