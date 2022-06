Jogadores do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Jogadores do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/06/2022 14:40

Andreas Pereira Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - Mapeando o futebol brasileiro, o Manchester United enviou olheiros ao Rio para observar o volante João Gomes, do Flamengo. No entanto, quem mais impressionou os profissionais e ganhou moral foi Andreas Pereira, que curiosamente pertence ao time inglês, mas está emprestado ao Rubro-Negro. As informações divulgadas pela ESPN da Inglaterra.