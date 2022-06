Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/06/2022 16:33

Rio - O Flamengo terá uma programação diferente após a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, no Maracanã. O Rubro-Negro passará quatro dias concentrado em Atibaia, município onde já se hospedou em outras oportunidades. A informação é do site "GE".

Após o treino da manhã na próxima terça-feira, no Ninho do Urubu, o time seguirá direto para a cidade paulista. O local fica a 25 km de Bragança Paulista, palco da partida contra o Bragantino, na quarta, às 20h30, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Pensando em evitar desgastes, o Rubro-Negro seguirá treinando em Atibaia na quinta e na sexta, quando embarcará para Porto Alegre. O time voltará a campo contra o Internacional, no sábado, às 21h, no Beira-Rio.



Atualmente, o Flamengo se encontra na 12ª posição do Brasileirão, com 12 pontos.