Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo - Reprodução/Twitter

Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo FlamengoReprodução/Twitter

Publicado 03/06/2022 19:44

Rio - De saída da Inter de Milão, o volante Arturo Vidal já definiu seu destino, segundo o jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport'. Trata-se do Flamengo, que, ainda segundo o jornal, ofereceu um contrato de dois anos para o chileno, que aceitou.

A imprensa italiana ainda diz que as negociações ocorreram em Ibiza, na Espanha, e que Arturo Vidal não gostou da primeira proposta oferecida pela Rubro-Negro, por conta do baixo salário. No entanto, acabou voltando atrás e resolveu abaixar os valores pedidos para defender a camisa do clube.

O jornal destaca ainda que embora Vidal tenha aceitado ir para o Flamengo, ele ainda possui contrato com a Inter de Milão. Com isso, o Rubro-Negro tentaria entrar em um acordo amigável com a equipe italiana para poder rescindir o contrato do volante.

No entanto, em contato com a reportagem do Jornal O Dia, o empresário do jogador, André Cury, negou qualquer acordo do chileno com o Flamengo, tampouco chegou a negociar com o clube.