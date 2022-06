RJ - Partida entre Fluminense x Flamengo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Maracanã. Neste domingo (29). - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/06/2022 11:49

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou mudanças em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, atendendo aos pedidos do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão da competição. Um dos clubes afetados pela mudança foi o Flamengo, que teve alterações no seu confronto contra o América-MG, na 14ª rodada do Campeonato Nacional.

A partida estava marcada previamente para o dia 25 de junho, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã. No entanto, a CBF teve que antecipar o horário do confronto, para preservar o intervalo regulamentar entre as partidas programadas e os jogos válidos pela Copa Libertadores da América e pela Copa Sul-Americana.

Flamengo x América-MG - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro:

De: 20h30

Para: 19h

Data: 25/06, sábado (mantida)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ (mantido)

Solicitante: Grupo Globo (Premiere)

Motivo: Ajuste na grade de programação do canal Premiere.

O Flamengo, portanto, segue agora com sua preparação para o confronto com o Fortaleza, no próximo domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.