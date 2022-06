Bruno Henrique Flamengo - Gilvan de Souza/flamengo

Bruno Henrique FlamengoGilvan de Souza/flamengo

Publicado 05/06/2022 07:11

O futebol pode até não ser o mais vistoso, mas os resultados estão vindo. Para tentar ganhar de vez a confiança da torcida, que mais uma vez comparecerá em peso no Maracanã, o Flamengo de Paulo Sousa terá mais um desafio. Hoje, às 16h, o Rubro-Negro encara o desesperado Fortaleza, que na lanterna do Brasileirão, ainda não venceu na competição e luta desesperadamente para somar pontos.



Diferentemente do adversário de logo mais, que apesar de também ter avançado na Libertadores, vem de uma derrota por 1 a 0 no clássico contra o Ceará, o Mengão tá embalado.



Se dividindo entre Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, o Mais Querido não perde há seis jogos, tendo vencido as últimas quatro partidas, sendo a última delas diante do rival Fluminense, que havia sido algoz na final do Carioca.



Para o duelo contra o Leão do Pici, o Flamengo terá dois desfalques de peso. Isso porque o meia Arrascaeta está servindo a seleção do Uruguai, enquanto o artilheiro Gabigol cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



Além da dupla, o Fla não poderá contar com outros três nomes que ainda estão no departamento médico do Flamengo: o goleiro Santos (coxa esquerda), o zagueiro Fabrício Bruno (pé esquerdo) e o atacante Matheus França (perna direita).



Para substituir Gabi e Arrasca, Paulo Sousa terá algumas opções, como Pedro e Vitinho. O centroavante vinha em ótima fase, sendo até escalado como titular em algumas ocasiões. Já o meia-atacante, recuperado de lesão muscular, voltou a atuar após 60 dias, e esteve em campo no domingo passado, contra o Flu.



Em caso de vitória, o Flamengo se embola de vez na briga pela parte de cima da tabela, ainda muito embolada.

Possíveis escalações:



FLAMENGO

Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo (David Luiz) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Willian Arão, João Gomes e Andreas Pereira (Vitinho); Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Paulo Sousa



FORTALEZA

Marcelo Boeck; Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Hércules, José Welison, Matheus Jussa, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda