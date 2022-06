Clube do Flamengo, localizado na Gávea, Zona Sul do Rio - Reprodução / Google Street View

Rio - Em publicação nas redes sociais neste sábado (04), o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, informou que o clube conseguiu conseguiu, nesta semana, uma liminar na Justiça contra a casa de apostas "BetFla", que usava, de forma indevida, as marcas, cores e os símbolos do clube. A decisão, inclusive, mandou a empresa parar de utilizar os itens imediatamente.

Essa semana o Flamengo conseguiu uma liminar contra a empresa BetFla, por estar usando as marcas, cores e símbolos do Clube indevidamente. A decisão mandou parar essa usurpação imediatamente. Peço ajuda de todos p não usar esse site ilegal de apostas, até para proteção de vocês. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) June 4, 2022

Até o momento da publicação desta matéria, nenhuma alteração no site havia sido feita. Ou seja, a casa de apostas continua utilizando as cores e a marca do clube.

A polêmica envolvendo a "BetFla" não é recente. Em 2021, quando a casa foi criada, muitos torcedores imaginavam que o Flamengo era realmente o dono do site, o que diminuiria a credibilidade da equipe. No entanto, dirigentes do Rubro-Negro se pronunciaram imediatamente, dizendo que o clube não era responsável pelo site, e que, por segurança, o recomendado era que os torcedores não utilizassem este local para realizar suas apostas.