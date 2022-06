Gabigol e Mano Brown no ALMA Festival - Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2022 11:57

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, recebeu seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, e, por isto, desfalca o clube no duelo com o Fortaleza, neste domingo. Aproveitando que não estará em campo, o jogador curtiu a noite de sábado no ALMA Festival, evento de música no Rio de Janeiro.

O camisa nove, inclusive, compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado dos ex-BBBs Paulo André e Pedro Scooby, além do cantor Matuê, um dos principais nomes do mundo do trap.

O atacante do Flamengo também foi visto acompanhado do meio-campista Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, e atual camisa 11 do Zenit, da Rússia. Confira:

Gabigol é visto ao lado de Claudinho no Alma Festival.



Lembrando que o jogador está suspenso e não joga amanhã. pic.twitter.com/xf0eSULNu2 — Notícias CRF (@InfosUrubu) June 5, 2022