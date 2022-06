Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - Maracanã. Neste Domingo (05/06). - Gilvan de Souza/Fotógrafo Flamengo

Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - Maracanã. Neste Domingo (05/06).Gilvan de Souza/Fotógrafo Flamengo

Publicado 05/06/2022 19:04

Rio - A torcida do Flamengo ficou na bronca com a atuação ruim do time na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã lotado. Após a partida, o técnico Paulo Sousa admitiu que a postura do time foi "desastrosa" e lamentou a tarde ruim de alguns jogadores.

"O que nos aconteceu sem dúvida foi todas as decisões individuais erradas. Coisas simples, sem pressão, precipitação, passes que deram oportunidades aos adversários na segunda parte... Desde o início, sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem. Sei a importância de termos coragem de não agradar em alguns momentos. Como sei que Deus nunca nos deu espírito de covardia. É nos momentos difíceis que temos que ser mais convictos e certos", disse Paulo.

"O que aconteceu em termos técnicos individualmente foi algo sem precedente e que não vai acontecer. Foi muito fraco individualmente", completou.

O treinador também não poupou críticas à atuação da equipe no primeiro tempo, apesar de ter enxergado uma melhora no segundo, mas novamente justificou pela atuação ruim de jogadores individualmente.

"Avalio um primeiro tempo desastroso. Tecnicamente muito errôneo a nível individual, com muitas dificuldades, perdemos vários passes que condicionaram o jogo e deram oportunidades ao adversário. Não tivemos capacidade de ligar o jogo. Corrigimos na segunda parte, fomos bem superiores, tivemos uma boa construção de início, tivemos a chance de sair em superioridade e controlar o jogo, mas depois nos faltou muito o último terço em tomar decisões individuais seja no drible, seja na frente, triangulações, arremates fora da área e triangular pelo corredor central", declarou.

Pressionado, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, contra o Bragantino, fora de casa.