Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/06/2022 10:55

Rio - O trabalho de Paulo Sousa no Flamengo está por um fio. Pressionado no comando do clube carioca, o treinador português não deverá permanecer no cargo, caso o Rubro-Negro não consiga um resultado positivo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira, em São Paulo, em confronto pela Série A.

A tendência é que o treinador não seja demitido no espaço de tempo entre a partida contra o Fortaleza e o próximo duelo do Flamengo. No entanto, o rendimento e o resultado positivo no Maracanã reduziram e muito a paciência da diretoria rubro-negra com o treinador Paulo Sousa.

O português tinha respirado um pouco depois de ter conseguido três vitórias seguidas (Contra Sporting Cristal, Goiás e Fluminense), porém, o rendimento do Flamengo nas partidas não havia sido satisfatório. Com a volta dos tropeços, a pressão sobre o treinador chegou ao seu maior estágio desde o começo de 2022.