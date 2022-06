Derrota do Flamengo para o lanterna Fortaleza vira piada na Web; veja memes!

Rio - A derrota do Flamengo para o lanterna Fortaleza por 2 a 1, na tarde deste domingo, diante de 60 mil pessoas no Maracanã, fez o time ser alvo de piadas na Web. Após a partida, os internautas não perdoaram e fizeram diversos memes sobre a situação da equipe e do técnico Paulo Sousa. Veja os melhores!

