Denílson reprova declarações de Paulo Sousa após derrota do Flamengo para o FortalezaFoto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 06/06/2022 16:34

Rio - A entrevista coletiva de Paulo Sousa após a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fortaleza, no último domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, não foi bem recebida pelo comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band. Nesta segunda-feira (6), o ex-jogador afirmou que "faltou sensibilidade" para o treinador português com as declarações sobre o desempenho do Rubro-negro.

"Pra mim, faltou um pouco de sensibilidade do Paulo quando ele expõe os jogadores num coletivo, tecnicamente foi um jogo ruim, individualmente as decisões também foram equivocadas, falta sensibilidade. Uma derrota como essa, para um time que ainda não tinha vencido, ele vem a público e fala dessa forma, acho que ele cria uma situação desconfortável internamente", disse Denílson, no 'Jogo Aberto'.



"A gente fala muito dessas coisa de convicção, de como está internamente o ambiente, o clube, ligação dirigente com comissão técnica, mas naquele momento da coletiva faltou um pouco de sensibilidade para amenizar a situação desse jogo com o Fortaleza", concluiu.

Na próxima quarta-feira (8), o Flamengo volta a disputar o Campeonato Brasileiro contra o RB Bragantino, às 20h30, no Nabizão, pela décima rodada da competição. Após a derrota para o Fortaleza, no Maracanã, o Rubro-negro assumiu a 11ª posição, com 12 pontos, na tabela da Série A.