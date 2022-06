Jonathan, atacante da equipe sub-17 do Flamengo - Divulgação

Jonathan, atacante da equipe sub-17 do FlamengoDivulgação

Publicado 06/06/2022 16:32

Rio - O atacante Jonathan foi um dos dois atletas do Flamengo escolhidos para a seleção da Copa Puskas Sub-17, que foi conquistada pelo Real Madrid, após vitória por 4x0 sobre o Dínamo de Kiev na final. Lorran, também atacante, foi o segundo representante Rubro-negro.

"Esta foi a minha segunda participação com o Flamengo em um torneio internacional. Anteriormente estive nos EUA, onde pude ajudar minha equipe com gols e boas atuações. Agora, aqui na Hungria, estou muito feliz por poder contribuir novamente. Fui o artilheiro, escolhido para a Seleção do Campeonato e conseguimos o terceiro lugar. Queríamos o título, queríamos estar na decisão, mas não conseguimos. Agora, é retornar ao Brasil e focar nas competições que teremos no segundo semestre.", disse Jonathan.

Jhow, como é conhecido, fez três gols em quatro jogos e terminou como artilheiro do Flamengo. Na quarta-feira, 08, a delegação chega ao Brasil.

Flamengo 2x0 Budapest Honved-HUN

Flamengo 1x1 Dínamo Kiev-UCR

Flamengo 0x2 Sporting-PT

Flamengo 3x0 Academia Puskas-HUN