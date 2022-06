Michael - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

MichaelMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 06/06/2022 14:57

Rio - O atacante Michael, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, teve seu auge na carreira enquanto vestia a camisa do Flamengo. O "Robozinho" foi decisivo em diversas partidas do Clube da Gávea, estando em campo em 96 oportunidades, marcando 21 gols e dando oito assistências para seus companheiros.

Nesta segunda-feira (06), o jogador revelou, em uma postagem no Instagram, que está fazendo uma tatuagem em homenagem ao Flamengo e ao Rio de Janeiro. No vídeo, é possível notar o escudo do clube, além de pontos turísticos da Cidade Maravilhosa, como o Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, e os Arcos da Lapa. O Estádio do Maracanã também está presente no desenho.