Paulo Sousa comandando o treino do Flamengo nesta segunda-feira - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 06/06/2022 16:16 | Atualizado 06/06/2022 16:37

Rio - O clima nos bastidores do Flamengo é um dos piores dos últimos tempos. Ainda no Maracanã, no jantar depois da coletiva do técnico Paulo Sousa, após a derrota para o Fortaleza, Marcos Braz e Bruno Spindel deixaram o local com cara de poucos amigos. Alguns jogadores, inclusive, chegaram a sair do estádio antes do término da tradicional confraternização que ocorre desde a chegada do treinador. Nesta segunda-feira (6), o elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu fingindo naturalidade, mesmo sabendo da grande pressão.

Além dos jogadores, o treino desta segunda contou com a presença dos diretores Marcos Braz e Bruno Spindel, e dos gerentes Fabinho e Juan. No entanto, segundo informa o "GE", não houve nenhuma reunião em tom de cobrança com a comissão técnica ou com os atletas.

A atitude de Paulo Sousa em cortar Diego Alves do banco de reservas e as polêmicas falas na entrevista coletiva não foram bem vistas pelos jogadores e pela diretoria, fazendo com que o clima piorasse e a pressão sobre o técnico português ficasse ainda maior.

A noite desta segunda-feira (6) também marcará a tradicional reunião quinzenal envolvendo os vice-presidentes do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, inclusive, estará presente no encontro na sede social do clube, na Gávea. Embora assuntos de todas as pastas estejam em pauta, a tendência é de que o futebol seja o principal assunto, que também contará com a participação de Marcos Braz.

A decisão sobre o futuro do treinador português é de Rodolfo Landim. Embora não costume se pronunciar em entrevistas sobre alguma crise, o mandatário do Rubro-Negro deixou o Maracanã logo após o segundo gol do Fortaleza, e demonstrou que sua paciência com o treinador estava acabando.

Embora esteja na corda bamba, Paulo Sousa deve comandar a equipe no duelo com o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (8), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.