Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/06/2022 16:00

Rio - Pressionado por conta do rendimento e também pela derrota do Flamengo sobre o Fortaleza, no Maracanã, Paulo Sousa também não estaria com "tanta moral" no vestiário rubro-negro. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, as declarações do português na coletiva após a partida repercutiram mal entre os jogadores do clube carioca.

No entendimento de alguns atleta, Paulo Sousa "terceirizou a culpa" pelo resultado negativo e expôs o grupo de jogadores, atitude que no mundo do futebol não é bem vista. A atitude do português também teria incomodado os dirigentes rubro-negros.



"O que nos aconteceu, sem dúvida, foi que todas as decisões individuais foram erradas. Coisas simples, sem pressão, precipitação, passes que deram oportunidades aos adversários na segunda parte […] O que aconteceu em termos técnicos individualmente foi algo sem precedente e que não vai acontecer. Foi muito fraco individualmente", afirmou o treinador depois da derrota.



Paulo Sousa deverá ser mantido no cargo para a partida da próxima quarta-feira contra o Bragantino, em São Paulo, no entanto, em caso de resultado negativo, o treinador deverá ser demitido pelo Flamengo.