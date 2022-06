Cuca foi eleito o melhor técnico do Brasileirão - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 07/06/2022 11:21 | Atualizado 07/06/2022 13:01

Rio - Com Paulo Sousa em situação delicada, o nome de Cuca vem sendo ventilado como uma possível alternativa no Flamengo. De acordo com informações do portal "UOL", a possibilidade de contratar o atual campeão brasileiro foi debatido internamente pelos dirigentes rubro-negros. Porém, há resistência ao nome do paranaense no clube. Um dos fatores que tem dividido opiniões seria a condenação por estupro que o técnico recebeu nos anos de 1980 na Suíça.

O caso envolvendo Cuca aconteceu em 1987, durante excursão do Grêmio ao país europeu. Naquele ano, uma garota de 13 anos acusou quatro jogadores do clube gaúcho de estupro coletivo. Os atletas foram: Cuca, Eduardo Hamester, Fernando Castoldi e Henrique Etges. A acusação se transformou em condenação dois anos depois. Cuca e os demais jogadores do Grêmio foram condenados a 15 meses de prisão, porém, o treinador nunca cumpriu a pena, pois o Brasil não extradita seus cidadãos.

O treinador alega ser inocente e que o julgamento suíço teria sido injusto. Além da condenação por estupro, um outro fato que pesa contra Cuca tem a ver com a passagem do técnico pelo clube. Além de problemas como elenco, que posteriormente foi campeão brasileiro em 2009, sob o comando de Andrade, o técnico teria colocado em dúvidas a qualidade do grupo, que posteriormente fez história quebrando um jejum de 17 anos no Rubro-Negro. O fato é relembrado até os dias de hoje por torcedores do clube.

Porém, após deixar o Flamengo, a carreira de Cuca decolou. O treinador se tornou um dos mais vitoriosos do Brasil, conquistando títulos importantes pelo Atlético-MG e Palmeiras. O paranaense está sem clube desde o começo do ano. Após ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo, Cuca decidiu tirar um tempo para descansar.