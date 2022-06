Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 07/06/2022 15:18

Bruno Henrique abriu o placar contra o Sporting Cristal, em Lima ERNESTO BENAVIDES / AFP Rio - Bruno Henrique é um dos alvos de Jorge Jesus para reforçar o time do Fenerbahçe. De acordo com o jornalista turco Ömer Çelikbal, o ídolo do Flamengo deu sinal verde a seus representantes para que negociem com o clube turco.

Segundo o jornalista, Bruno enxerga com bons olhos a possibilidade de voltar a trabalhar com Jesus. No entanto, a multa rescisória do camisa 27, entorno de de 35 milhões de euros, deve dificultar a negociação com os europeus.

Além de Bruno Henrique, Jorge Jesus também tem interesse em outros jogadores que atuam no Brasil. Erison, do Botafogo, e Igor Paixão, do Coritiba, são alguns dos nomes ventilados.