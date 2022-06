Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/06/2022 13:32

Rio - O momento de Paulo Sousa no Flamengo está bem conturbado após atuações ruins da equipe e a campanha ruim no começo do Brasileiro. A derrota sofrida no último domingo diante do Fortaleza no Maracanã pesou ainda mais o clima no clube carioca. De acordo com a opinião de Renato Maurício Prado, do portal "UOL", o fim da linha para o treinador poderá ser nesta quarta-feira.

"Eu acho que ele cai depois do jogo com o Bragantino, na quarta-feira agora. Ele só escapa se o Flamengo ganhar jogando bem, mas se perder periga já pegar o avião direto para Portugal. Ninguém aguenta mais o Paulo Sousa", disse Renato no "UOL News Esporte".

O jornalista afirmou que o Flamengo ainda não teria demitido Paulo Sousa pelo fato de Jorge Jesus ter ficado todo esse período livre no mercado. O Mister, como é chamado pelos torcedores, era o mais pedido pelos rubro-negros para ocupar o cargo. Porém, Jorge Jesus acertou com o Fenerbahçe na semana passada.

"O Landim só não mandou ele embora ainda primeiro porque é um presidente para lá de omisso, vê as coisas acontecerem e não tem coragem de tomar as atitudes. E também porque ele não queria mandar o Paulo Sousa embora antes de Jorge Jesus estar empregado, eles não queriam a volta do Jorge Jesus, isso que é a pura verdade. Ninguém do Flamengo na cúpula do futebol e o Landim queriam a volta do Jorge Jesus", concluiu.