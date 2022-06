Medalhão do Flamengo mantém foco em novas conquistas nesta temporada - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Medalhão do Flamengo mantém foco em novas conquistas nesta temporadaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/06/2022 15:39

Rio - O dia 5 de junho tinha tudo para ser um dia especial para Everton Ribeiro, mas a derrota do Flamengo para o Fortaleza, no Maracanã, acabou ofuscando a marca alcançada pelo camisa 7, que completou cinco anos como jogador do clube. Nesta terça, o meia foi às redes sociais para celebrar a marca, mandando um recado para a torcida.



- O resultado não foi o que queríamos, mas o orgulho em completar cinco anos vestindo essa camisa é imenso. Seguiremos em frente na busca de novos momentos de alegrias e conquistas, como tanto vivemos nesses anos. Obrigado por compartilhar meia década, Nação! Estamos juntos! - publicou Everton Ribeiro em seu perfil.



Jogador do Flamengo desde 2017, Everton Ribeiro soma 296 partidas com o Manto: 178 vitórias, 66 empates e 52 derrotas. O meia já marcou 41 gols e conquistou uma série de títulos: três Cariocas, dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.