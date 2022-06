Paulo Sousa - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/06/2022 17:12

Rio - O técnico Paulo Sousa está cada vez mais pressionado no comando do Flamengo e o nome de alguns treinadores já estão sendo especulados para assumir o Rubro-Negro. Durante o "ESPN F90" desta terça-feira, o comentarista Fábio Sormani sugeriu uma aposta inusitada para o cargo: o meia Diego Ribas.

“Bota o Diego Ribas pra dirigir o Flamengo! Eu colocaria ele para dirigir o time, uma transição com ele. O Carpegiani começou assim, tinha acabado de parar de jogar. Ele tem conhecimento, já trabalhou com vários treinadores no Brasil e na Europa. Ele sabe dar um treino. Jogou na Juventus, futebol alemão…”, disse Sormani.

Pressionado por uma vitória, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira. O time de Paulo Sousa encara o Red Bull Bragantino, às 20h30, em Bragança Paulista.