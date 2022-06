Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 07/06/2022 16:27

Rio - O Flamengo vive um momento bastante complicado na temporada e o técnico Paulo Sousa tem sido apontado como o principal culpado. No entanto, na opinião do ex-jogador do Corinthians e atual apresentador da Band, o principal responsável pelo desempenho ruim do Rubro-Negro é o presidente Rodolfo Landim.

"O Landim é um irresponsável. A culpa é dele. Acha que manda no Flamengo. Os portugueses que mandam nesse mercado. Quem deu a notícia foi o empresário, que empurrou o Paulo Sousa para o time. Paulo Sousa tem e deve sair. O cara veio e não pode celular. 8 horas da manhã é treino no Rio. Botou telão para ver pornô. Viram tanto Brasileirinhas, que ficaram sem perninhas", afirmou Neto, no programa Os Donos Da Bola.

Na opinião de Neto, o clube carioca vive uma crise de identidade que não começou com a chegada do atual treinador da equipe. "O Flamengo está em uma crise de existência. Rogério Ceni foi campeão e foi mandado embora. Renato Gaúcho foi bem e foi demitido. Agora o Paulo Sousa entregou a boleirada. Quando entrega a boleirada, esquece. O que o Paulo Sousa fez com o Diego Alves foi sacanagem. Isso não se faz", disse.