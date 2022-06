Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 07/06/2022 18:47 | Atualizado 07/06/2022 19:03

Vivendo um momento conturbado dentro das quatro linhas, o Flamengo encontrou um motivo para sorrir ao menos fora de campo. Nesta terça-feira, o clube venceu na Justiça um processo contra o Banco Central por conta de uma multa aplicada em 2013 por supostas irregularidades no registro dos valores de negociações internacionais entre os anos de 1993 e 1998 e não precisará pagar uma dívida milionária.



Vice-presidente jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee de Abranches celebrou a vitória em suas redes sociais. O resultado foi favorável ao clube no placar de 3 a 2.

"Ganhamos o processo do Bacen (Banco Central). 3x2!!! Mengo!!! E podem reclamar, porque eu vou comemorar", disse o dirigente.



A dívida original era de R$ 38.367.280,00, mas que foi corrigida com o passar dos anos por conta de juros. Neste ano, o valor ultrapassava os R$ 127 milhões. Em março, a Justiça havia dado razão ao Flamengo, reduzindo o valor para R$ 10,6 milhões.

Sem a necessidade do pagamento da dívida, o Flamengo agora poderá investir o valor, por exemplo, na aquisição de reforços na próxima janela de transferência. O mercado abre no futebol nacional a partir do dia 18 de julho.