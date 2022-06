Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 08/06/2022 15:30

Rio - Os rumores de que o Fenerbahçe deseja a contratação de Bruno Henrique, jogador do Flamengo, vem sendo noticiados pela imprensa europeia. Porém, o que por enquanto não passa de interesse pode se tornar uma proposta oficial em breve. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o clube turco irá apresentar em breve uma oferta de 5,5 milhões de euros (R$ 28,7 milhões, na cotação atual).

O valor é o mesmo que o Flamengo pagou ao Santos para contratar o jogador para a temporada de 2019. No entanto, segundo o jornalista, apesar de Bruno Henrique ser um titular, o Rubro-Negro irá avaliar a proposta e um acerto pode acontecer. Com 31 anos, o jogador tem uma idade considerada avançada para que o clube receba uma proposta alta nos padrões da venda de Gerson, por exemplo, vendo por cerca de 20 milhões de euros. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final de 2023 e, caso não venda agora, o Rubro-Negro pode ver o valor do atacante diminuir ainda mais.

A contratação de Bruno Henrique teria sido um pedido de Jorge Jesus, contratado recentemente pelo clube europeu. De acordo com o jornalista turco Ömer Çelikbal, o próprio atacante teria se interessado pela transferência e autorizado os seus representantes a ouvirem a proposta do Fenerbahçe. Além de Bruno Henrique, Jorge Jesus também tem interesse em outros jogadores que atuam no Brasil. Erison, do Botafogo, e Igor Paixão, do Coritiba, são alguns dos nomes ventilados.

Um dos destaques do título da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Bruno Henrique entrou em campo em 184 partidas pelo Flamengo, marcando 79 gols e dando 43 assistências.