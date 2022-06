Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 08/06/2022 15:22

Rio - O técnico Paulo Sousa vive um momento complicado no comando do Flamengo. Sabendo disso, dirigentes do clube já começaram a procurar opções no mercado para substituir o técnico português. Segundo informações da jornalista Raisa Simplicio, do "Goal", o Rubro-Negro consultou Pedro Martins, do Olympiacos, da Grécia.

Pedro Martins AFP

A demissão de Paulo Sousa está nas mãos do presidente Rodolfo Landim. No entanto, o mandatário só deseja mandar o Mister embora caso o Flamengo já tenha um nome bem encaminhado para substitui-lo.

Comandando o Olympiacos desde 2018, Pedro Martins é bastante querido na Grécia. Na atual temporada, o treinador esteve no comando da equipe em 56 oportunidades, vencendo 33 partidas, empatando 13 e sofrendo apenas dez derrotas, garantindo um aproveitamento de 66.7%.

Antes de treinar o clube grego, Pedro Martins comandou seis clubes portugueses. São eles: União Lamas, Lusitânia, Espinho, Marítimo, Rio Ave e Vitória Guimarães.

Embora muitos torcedores sigam pedindo a troca no comando do Flamengo, o técnico Paulo Sousa segue focado no próximo compromisso de sua equipe. Nesta quarta-feira (08), o Rubro-Negro enfrentará o Red Bull Bragantino, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Massa Bruta. O confronto será válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.